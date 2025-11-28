Россия и США
28 ноября, 01:46

Силы ПВО сбили второй дрон, летевший на Москву

Обложка © ТАСС / Александр Река

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего на столицу беспилотника ночью 28 ноября.

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в публикации градоначальника от 04:40.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин. Об уничтожении первого дрона он сообщал в 04:25.

