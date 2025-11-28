ПВО отбила массированную атаку дронов ВСУ на семь районов Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских дронов в Ростовской области. Цели были уничтожены над территорией нескольких районов, включая Чертковский, Октябрьский сельский, Шолоховский, Миллеровский и Дубовский, а также в Таганроге и Шахтах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что никто не пострадал.

В Шахтах в результате падения обломков беспилотника повреждены припаркованные автомобили и технический этаж жилого дома, где также выбило стекла. В Таганроге пострадали веранда и окна двух частных домов. Все жильцы, временно эвакуированные для проверки саперами, уже вернулись в свои квартиры.

Уточнение последствий на земле продолжается.