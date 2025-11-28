Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 03:57

В Воронежской области дом и АЗС повреждены в результате атаки дронов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из городских округов и в одном районе Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

В результате атаки, предварительно, никто не пострадал. Обломки сбитого беспилотника при падении посекли кровлю жилого дома. Также повреждено остекленение АЗС.

ПВО отбила массированную атаку дронов ВСУ на семь районов Ростовской области
ПВО отбила массированную атаку дронов ВСУ на семь районов Ростовской области

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar