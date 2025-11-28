В Воронежской области дом и АЗС повреждены в результате атаки дронов

В Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из городских округов и в одном районе Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

В результате атаки, предварительно, никто не пострадал. Обломки сбитого беспилотника при падении посекли кровлю жилого дома. Также повреждено остекленение АЗС.