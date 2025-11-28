Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 04:46

Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 136 украинских дронов

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 28 ноября 136 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 46 — сбили над Ростовской областью. Также беспилотники уничтожали над Брянской (6), Калужской (1), Курской (1), Ростовской (46), Воронежской (2), Волгоградской (5), Саратовской (30) областями, Московским регионом (2), акваториями Чёрного (12) и Азовского (2) морями.

Власти России неоднократно отмечали, что атаки украинских беспилотников являются отчаянной провокацией киевского режима, направленной против мирного населения в условиях провала на фронте. Подавляющее большинство БПЛА эффективно уничтожается российской ПВО. Кроме того, ВС России наносят удары по цехам производства и сборки украинских беспилотников.

В Воронежской области дом и АЗС повреждены в результате атаки дронов
В Воронежской области дом и АЗС повреждены в результате атаки дронов

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar