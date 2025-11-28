«Вымещал злость»: Житель Новокузнецка жестоко избил щенка и попытался оправдаться личными проблемами

В Новокузнецке будут судить 37-летнего мужчину, который устроил жестокую расправу над собственным щенком стаффордширского терьера, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области. Инцидент произошёл в подъезде дома на Вокзальной. Сосед, услышав крики и визг, проверил записи с камер наблюдения и увидел шокирующую сцену: хозяин поднимал щенка за ошейник, бросал на пол и избивал его.

Житель Новокузнецка жестоко избил щенка. Видео © Telegram / Полиция Кузбасса

Как позже пояснил задержанный, он «выместил злость» на питомце из-за личных проблем. Его 9-месячный щенок по кличке Рокки получил ушибы, ссадины и перелом задней лапы. Мужчина пытался убедить следствие, что травма — результат неудачного прыжка, но эксперты опровергли эту версию. Повреждения покрывали около 60% тела животного.

Собаку забрали у жестокого хозяина и передали опекуну. Сейчас Рокки проходит курс лечения и реабилитации. Уголовное дело направлено в суд, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.