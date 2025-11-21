В подмосковном Одинцово мужчина жестоко избил в лифте домашнюю собаку

В подмосковном Одинцове мужчина жестоко избил собаку во время поездки в лифте жилого дома на Триумфальной улице. Инцидент попал на камеры наблюдения.

Мужчина избил собаку в лифте дома в Подмосковье. Видео © Telegram / ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка

На видеозаписи видно, как мужчина сначала пинает животное ногой, затем тянет его за поводок по полу лифта и наносит удар по голове. По предварительной информации, злоумышленник является сожителем хозяйки собаки, которую ранее уже уличали в жестоком обращении с животными. В этой семье, помимо пострадавшего пса, содержится ещё одно животное. Стало известно, что правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности гражданина, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сообщалось, что в Донецке водитель привязал собаку цепью к бамперу своего автомобиля и протащил её по дороге в микрорайоне Гундоровский. Очевидцы сообщили, что животное громко скулило и лаяло, что привлекло внимание других автомобилистов.