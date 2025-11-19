Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля и протащил по дороге в Донецке

Водитель в Донецке привязал собаку на цепь к бамперу своей «Лады» и протащил за собой по дороге в микрорайоне Гундоровский. Это заметила женщина, которая немедленно начала преследование на своём автомобиле, сообщает Don Mash.

Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля. Видео © Telegram / Don Mash

Она сигналила и кричала, после чего другие водители поддержали её и заблокировали проезд мужчине. Оказавшись в ловушке, он вышел и начал заталкивать пса в салон, утверждая, что всегда так перевозит питомца из-за того, что тот не помещается в машину.

Как сообщили в полиции, 66-летний житель Комиссаровки объяснил, что вёз собаку к новой владелице. С животным всё в порядке, а мужчина отделался предупреждением, поскольку административное дело заводить не стали. Местные жители прислали видео в надежде на огласку и наказание виновного.

