Крокодила держат у себя в офисе журналисты «Обнинск ТВ»

В редакции обнинской телекомпании завели крокодила и держат его в жутких условиях. Рептилия заперта в крошечной клетке на плиточном полу и у неё есть лишь небольшая ёмкость с грязной водой. Кадры публикует Mash.

Площадь самодельного «вольера» составляет от силы 4 м². При этом нет никаких фильтров воды, УФ-ламп и обогрева. Двигаться возможности у рептилии нет. Активисты обратились с жалобой в Росприроднадзор. Крокодила завёл гендиректор медиахолдинга Альберт Айрапетян. Он назвал его «талисманом» и дал имя Глафира.

Крокодил в обнинской телекомпании. Видео © Telegram / Mash

«Кто-то любит кошечек, кто-то собачек, а я люблю крокодилов», — заявил Айрапетян. По его словам, он собирается увеличить клетку рептилии, но пока не дошли руки. Медиаменеджер не видит ничего плохого в условиях жизни «питомца».

Ранее сообщалось, что в деревне Брехово, входящей в состав городского округа Химки, неизвестные живодёры жестоко изувечили бездомную собаку. Ей отрезали уши и сняли скальп. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Собака смогла выжить и сейчас находится под опекой волонтёров в Зеленограде.