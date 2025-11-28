Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 05:46

В России открыли более 200 месторождений полезных ископаемых в 2025 году

Обложка © Шедеврум

В этом году российские специалисты зарегистрировали более 200 новых месторождений твёрдых полезных ископаемых, говорится в сообщении пресс-службы Роснедр, опубликованном на сайте ведомства.

Среди наиболее значимых открытий выделяются крупные залежи калийно-магниевых солей в Саратовской области, в частности месторождение Иванихинское с общим объёмом запасов около одного миллиарда тонн и Целинное с двумя миллиардами тонн ресурсов. Также отметилось открытие участка недр Жидойское в Иркутской области, богатого титаном, фосфором и железными рудами.

Помимо прочего, на государственный учет поставлен уникальный Голевский участок сынныритовых руд с оценочными запасами в размере почти 164 млн тонн. Этот вид сырья представляет собой перспективное направление добычи калия и алюминия.

В ведомстве подчеркнули стабильность ежегодных показателей открытия новых месторождений, благодаря эффективной работе государства и частных компаний в области геологоразведочных исследований.

Ранее сообщалось, что турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали закупать больше нефти у конкурентов России после введения западных санкций. В частности, предприятие SOCAR Turkey Aegean Refinery приобрело несколько партий топлива с декабрьской поставкой не российского происхождения: часть из Ирака, а другая партия — казахстанская нефть марки KEBCO. Аналогичную тенденцию демонстриует и компания Tupras, увеличив закупки альтернативной российской нефти, продавцом которой также выступил Багдад.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

