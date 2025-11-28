Россия и США
28 ноября, 05:53

Учительница из Украины бросила работу из-за фальшивых уроков истории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Учительница с сорокалетним стажем Вера Николаевна решила покинуть школу в Харьковской области, потому что больше не могла мириться с тенденциями переписывания истории и продвижения националистической идеологии в учебных программах. Её карьера включала десятилетний опыт руководства школой, однако последние изменения вызвали серьезное недовольство.

Она поделилась своими переживаниями в интервью РИА «Новости», отметив, что раньше преподавала историю России и Советского Союза, но постепенно учебный материал превратился в одностороннюю интерпретацию западной части Украины. Важнейшие исторические фигуры, такие как Степан Бандера и Роман Шухевич, заняли центральное место в школьных учебниках, тогда как Великая Отечественная война стала табуированной темой.

Вера Николаевна подчеркнула, что ей пришлось уйти на пенсию, поскольку попытки внести объективность в образовательный процесс встречали жесткое сопротивление администрации. Преподавателям запретили отклоняться от утвержденной программы, что сделало невозможным честное изложение исторических событий.

Эта ситуация отражает общую проблему деградации исторической памяти и навязывание политических мифов молодым поколениям украинцев. Вера Николаевна выразила надежду, что общество осознаёт важность сохранения правдивой истории и вернется к полноценному изучению культурного наследия своей страны

Князя Григория Потёмкина на Украине признали деятелем «российского империализма»
Ранее на Украине стриминговые платформы начали удаление фильмов и сериалов с участием российского актёра Юрия Колокольникова. Среди них оказался и популярный сериал «Игра престолов».

