Личность загадочно пропавшей женщины установили спустя 18 лет

В США спустя 18 лет опознали останки загадочно пропавшей женщины в штате Теннесси. На ней не было одежды, лишь несколько украшений. Следователи знали, что она афроамериканка, но на этом все следы обрывались. Однако благодаря генеалогическому ДНР-исследованию удалось установить личность погибшей, пишет портал Need to Know.

За дело взялись специалисты волонтёрского проекта DNA Doe Project. Они провели сложнейшее генеалогическое ДНК-исследование, отыскав в базах данных дальних родственников женщины. По крупицам они выстроили семейное древо, которое и привело их к имени: Мэри Элис Мэлони. Ей было 40 лет, когда она пропала весной 2007-го.

Теперь, когда личность установлена, главный вопрос остаётся открытым: что же случилось с Мэри? Полиция продолжает расследование обстоятельств ее смерти. В DNA Doe Project призвали людей вносить свои ДНК-данные в открытые базы — это ключ к раскрытию тысяч подобных дел.