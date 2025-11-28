Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 06:44

Личность загадочно пропавшей женщины установили спустя 18 лет

В США установили личность женщины, таинственно пропавшей в 2007 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex_Traksel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex_Traksel

В США спустя 18 лет опознали останки загадочно пропавшей женщины в штате Теннесси. На ней не было одежды, лишь несколько украшений. Следователи знали, что она афроамериканка, но на этом все следы обрывались. Однако благодаря генеалогическому ДНР-исследованию удалось установить личность погибшей, пишет портал Need to Know.

За дело взялись специалисты волонтёрского проекта DNA Doe Project. Они провели сложнейшее генеалогическое ДНК-исследование, отыскав в базах данных дальних родственников женщины. По крупицам они выстроили семейное древо, которое и привело их к имени: Мэри Элис Мэлони. Ей было 40 лет, когда она пропала весной 2007-го.

Теперь, когда личность установлена, главный вопрос остаётся открытым: что же случилось с Мэри? Полиция продолжает расследование обстоятельств ее смерти. В DNA Doe Project призвали людей вносить свои ДНК-данные в открытые базы — это ключ к раскрытию тысяч подобных дел.

Связь с Ириной Усольцевой пропала за день до её официального исчезновения
Связь с Ириной Усольцевой пропала за день до её официального исчезновения

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar