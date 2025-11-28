Два юных баскетболиста погибли в течение недели из-за падения баскетбольных щитов

В Индии разворачивается настоящая трагедия в спортивном мире. 16-летний Хардик Рати, перспективный игрок юниорской сборной по баскетболу, погиб после того, как на него упало баскетбольный щит. Инцидент попал на камеру наблюдения: подросток подпрыгнул, чтобы повиснуть на кольце, но плохо закреплённая конструкция рухнула ему прямо на грудь, сообщает Indian Express.

Спортсмена успели доставить в больницу в течение 20 минут, но спасти его не удалось. Он скончался от полученных травм. Министр спорта штата Харьяна Гаурав Гаутам заявил об отстранении спортивного инспектора района и пообещал строжайшие меры по итогам расследования.

Шокирует то, что это уже второй подобный случай за неделю. Всего за день до этого в соседнем регионе при аналогичных обстоятельствах погиб 15-летний подросток. Две трагедии подряд обнажили чудовищную халатность и поставили под вопрос безопасность спортивных объектов.