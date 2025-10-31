Россия и США
31 октября, 04:29

17-летний игрок в крикет умер в Австралии после удара мячом в шею

Обложка © Х / Aussies Army

В Австралии трагически погиб 17-летний игрок в крикет Бен Остин. По информации агентства Reuters, молодой спортсмен скончался после несчастного случая во время тренировки, когда мяч попал ему в верхнюю часть шеи.

Несмотря на то, что правила игры предусматривают обязательное использование защитной экипировки для этой зоны, Остин в момент инцидента был без неё. После удара его экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи на протяжении суток боролись за его жизнь, однако спасти юношу не удалось.

Экс-чемпион UFC Фигейреду попал в автокатастрофу, в него врезалась уходившая от погони девушка
Ранее Life.ru сообщал, что нападающий молодёжной команды бразильского клуба «Пиауи» Антони Илано погиб в ДТП в возрасте 20 лет. Футболист на мотоцикле столкнулся с коровой, возвращаясь со дня рождения своего отца.

