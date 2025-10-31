Экс-чемпион UFC Фигейреду попал в автокатастрофу, в него врезалась уходившая от погони девушка

Экс-чемпион UFC Дейвисон Фигейреду попал в серьёзное ДТП, едва не стоившего ему жизни. Как рассказал боец в соцсетях, его автомобиль перевернулся несколько раз после мощного удара.

Инцидент произошёл по вине другого водителя. По словам спортсмена, девушка, которая, судя по всему, пыталась скрыться от погони, на большой скорости выехала со второстепенной дороги и врезалась прямо в бок его машины. Фигейреду прокомментировал случившееся с облегчением, заявив, что славит Бога за своё спасение.

Ранее Life.ru сообщал, что нападающий молодёжной команды бразильского клуба «Пиауи» Антони Илано погиб в ДТП в возрасте 20 лет. Футболист на мотоцикле столкнулся с коровой, возвращаясь со дня рождения своего отца.