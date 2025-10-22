20-летний бразильский футболист разбился на мотоцикле, въехав в корову

Нападающий молодежной команды бразильского клуба «Пиауи» Антони Илано погиб в ДТП в возрасте 20 лет. Футболист на мотоцикле столкнулся с коровой, возвращаясь со дня рождения своего отца. Об этом сообщило издание Globo.

Футболист Антони Илано погиб, столкнувшись с коровой на мотоцикле. Видео © Х / Ione wolf

Авария произошла 20 октября около 3:15 утра в городе Алтус, сообщает Федеральная дорожная полиция (PRF). Пять коров шли по дороге, и Илано на мотоцикле врезался в одну из них. Момент происшествия зафиксировали видеокамеры. По словам друзей футболиста, он возвращался со дня рождения отца. Перед трагедией Антони Илано опубликовал в социальных сетях совместное фото с отцом с подписью «Лучшие». Обстоятельства аварии продолжают расследовать.

Ранее стало известно о трагической гибели 21-летнего футболиста Билли Вигара, бывшего игрока английского клуба «Арсенал». Спортсмен, выступавший за «Чичестер Сити», получил тяжёлую черепно-мозговую травму после удара головой в матче — влетел в бетонную стенку. Его госпитализировали и ввели в кому, 23 сентября была проведена операция, однако 25 сентября футболист скончался.