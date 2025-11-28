Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 08:43

Европе предсказали финансовую яму после мирного урегулирования на Украине

Reuters: Мир на Украине создаст для Европы «экономическую чёрную дыру»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Европейские страны могут столкнуться с масштабными экономическими последствиями после завершения конфликта на Украине. Об этом предупреждает агентство Reuters.

Согласно аналитическому материалу, мирное урегулирование создаст «экономическую чёрную дыру», поскольку расходы на восстановление Украины и обеспечение её безопасности лягут тяжёлым бременем на бюджеты европейских государств.

«Мир» на Украине откроет экономическую чёрную дыру. Мирный план для Украины… обойдётся Европе дорого», — констатирует агентство.

Отмечается, что даже после прекращения боевых действий Украина останется «очагом неопределенности», который будет негативно влиять на европейскую экономику в течение многих лет. Сумма восстановления страны за десять лет приблизилась к $600 млрд.

Особое внимание уделяется вопросу финансирования: вместо использования замороженных российских активов союзникам Украины, возможно, придётся взять на себя основную часть финансового бремени. Это потребует пересмотра бюджетных приоритетов и может замедлить экономический рост в ЕС.

Венгрия поддержала вступление Сербии в ЕС, но выступила против Украины
Венгрия поддержала вступление Сербии в ЕС, но выступила против Украины

А ранее Life.ru сообщал, что ЕС планирует создать специализированный центр «демократической устойчивости» для противодействия «угрозам дезинформации» со стороны России, Китая и других стран. Новый центр объединит экспертов из стран ЕС и государств-кандидатов на вступление в союз.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar