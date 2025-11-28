Европе предсказали финансовую яму после мирного урегулирования на Украине

Европейские страны могут столкнуться с масштабными экономическими последствиями после завершения конфликта на Украине. Об этом предупреждает агентство Reuters.

Согласно аналитическому материалу, мирное урегулирование создаст «экономическую чёрную дыру», поскольку расходы на восстановление Украины и обеспечение её безопасности лягут тяжёлым бременем на бюджеты европейских государств.

«Мир» на Украине откроет экономическую чёрную дыру. Мирный план для Украины… обойдётся Европе дорого», — констатирует агентство.

Отмечается, что даже после прекращения боевых действий Украина останется «очагом неопределенности», который будет негативно влиять на европейскую экономику в течение многих лет. Сумма восстановления страны за десять лет приблизилась к $600 млрд.

Особое внимание уделяется вопросу финансирования: вместо использования замороженных российских активов союзникам Украины, возможно, придётся взять на себя основную часть финансового бремени. Это потребует пересмотра бюджетных приоритетов и может замедлить экономический рост в ЕС.

