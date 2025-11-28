Продюсер раскрыл причины тайного развода Гузеевой с мужем спустя 20 лет брака

В окружении телеведущей Ларисы Гузеевой распространилась информация о том, что она тайно развелась с мужем ещё в 2019 году, после 20 лет брака. Хотя сама артистка официально не подтвердила эти сведения, продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу «Страсти» о возможных причинах этого расставания.

По мнению Дворцова, ключевым фактором мог стать сильный характер Гузеевой, с которым далеко не каждый мужчина способен совладать.

«Гузеева — единоличница, будем называть так, она привыкла всегда жить ради себя, а не ради мужчины. Зарабатывает она достаточно хорошо. То есть ей даже мужская поддержка не нужна. Почему она скрывала расставание несколько лет? Ну, скорее всего, боялась, не хотела к себе кого-то подпускать», — сказал продюсер.

Дворцов уверен, что расставание не стало ударом для артистки, поскольку она всегда была финансово независимой и могла позволить себе всё, что пожелает.

Ранее СМИ рассказывали, что Лариса Гузеева развелась со своим мужем спустя 20 лет брака. При этом расстались они ещё в 2019 году, а телеведущая всё это время не распространялась о таком важном событии в своей жизни.