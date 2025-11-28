Необычную могилу девушки с короной вверх ногами обнаружили в Греции

В Греции обнаружено неординарное захоронение знатной женщины VII века до нашей эры, на голове которой находилась перевёрнутая ритуальная диадема. Об этой находке сообщает Минкультуры Греции.

Раскопки велись в Беотии, где учёные обнаружили захоронения архаического и классического периодов. Центральной находкой стала могила женщины 20–30 лет. На её голове находилась богато украшенная бронзовая диадема, надетая перевёрнутым способом.

В пресс-релизе поясняется, что перевёрнутая корона могла символизировать отречение или падение монарха. Погребение относится к переходной эпохе, когда традиционная монархия уступала место олигархии. Статус женщины подчёркивают и другие дары: фиванские пряжки с лошадьми, ожерелье с сосудом и многочисленные бронзовые украшения.

Рядом обнаружено погребение девочки примерно четырёх лет с аналогичной диадемой, что может свидетельствовать о родственных связях. Среди других находок — сосуды с изображениями петухов и мифических существ.

