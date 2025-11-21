В Венгрии вскрыли древний саркофаг, пролежавший в земле около 17 веков

Сенсационная находка была сделана археологами из Венгрии: они вскрыли римский саркофаг, пролежавший в земле около 17 веков. По информации агентства Associated Press (AP), сотрудники Будапештского исторического музея обнаружили внутри известнякового саркофага неповрежденный скелет молодой женщины.

Находка также включает остатки богато украшенной золотыми нитями одежды и впечатляющий набор артефактов: два целых стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые фигурки, янтарные украшения и костяную шпильку для волос.

«Особенность находки в том, что это был герметично запечатанный саркофаг. Его не тревожили ранее, поэтому он остался неповреждённым», — пояснила ведущий археолог раскопок Габриэлла Феньеш.

Анализ останков женщины позволит определить ее возраст, состояние здоровья и даже узнать больше о её личности. В земле, извлечённой из саркофага, исследователи надеются обнаружить дополнительные украшения.

По словам Феньеш, саркофаг был надёжно запечатан металлическими скобами и расплавленным свинцом, что предотвратило его разграбление. Она считает, что такая тщательность погребения свидетельствует о сильной любви и уважении со стороны близких.

Раскопки проводились в районе Обуда (Будапешт), где в III веке располагалось римское поселение у лагеря легионеров Паннонии. Помимо саркофага, были найдены римский акведук и ещё восемь захоронений.

Ранее археологи обнаружили редкий мерянский топор X века во время раскопок под Ростовом Великим. Совместная экспедиция музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН проводила исследования с июля по сентябрь текущего года вблизи села Шулец. Учёные изучали территорию древнего поселения X–XIII веков и сопутствующего ему могильника.