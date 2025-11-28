Российские студии призвали рекламщиков отказаться от использования ИИ из-за потери доходов

Двенадцать российских компаний, специализирующихся на видеопродакшене, включая студию Bazelevs, обратились с коллективным письмом к коллегам по отрасли, в котором расписали угрозы использования искусственного интеллекта (ИИ) и рисках крупных убытков. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Постньюс».

В обращении подчёркивается, что в 2026 году из-за сложной экономической ситуации произойдёт значительное сокращение бюджетов на производство видеоконтента для рекламной индустрии. При этом часть производственных процессов будет передана системам нейросети из-за дешевизны. Однако авторы письма призывают коллег рассмотреть возможность сохранения текущих ставок на следующий год. По их мнению, такая мера позволит сохранить существующие объёмы съёмок и создаст стимулы для заказчиков продолжать инвестировать в производство видеоконтента.

Среди компаний, поддержавших инициативу, значатся Action Film, AmberStudio, Ball Park и другие известные в отрасли студии. В списке отображается агентство по работе с блогерами Hype и компанию Stereotactic, работавшую с известными музыкальными коллективами «АИГЕЛ» и Shortparis.

Ранее сообщалось, что новогодний рекламный ролик Coca-Cola, созданный как отсылка к культовому «Рождественскому каравану» 1995 года, столкнулся с волной критики в социальных сетях. Многочисленные негативные комментарии содержали жалобы на искусственность и неестественность визуального ряда, включая движения компьютерных животных. Несмотря на это, глава маркетинга Coca-Cola Маноло Арройо подчеркнул эффективность нового подхода к производству контента.