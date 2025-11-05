Coca-Cola слепила ремейк культовой новогодней рекламы из «ИИ и палок»

Coca-Cola представила новогодний ролик, отсылающий к культовой рекламе 1995 года «Рождественский караван», но пользователям соцсетей видео совершенно не понравилось. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Пользователи уже оставили множество негативных комментариев, а само видео саркастически назвали «лучшей рекламой Pepsi». Людям не понравился «пластмассовый» ролик, неестественные движения искусственных животных и общее послевкусие от такой халтуры.

Глава маркетинга Coca-Cola Маноло Арройо сказал, что такую рекламную кампанию можно запустить за месяц, а раньше новогодний ролик им приходилось готовить весь год. Над проектом работали около 100 специалистов из Coca-Cola, агентства WPP и ИИ-студий Silverside и Secret Level. При этом для генерации 70 тысяч видеофрагментов Silverside потребовалось всего пять ИИ-экспертов. В компании убеждены, что такая модель ускоряет выпуск контента и расширяет варианты визуального ряда.

Кстати, в прошлом году Coca-Cola тоже сделала новогодний ролик с помощью ИИ, но и тогда он тоже никому не понравился.

«Спустя год развития искусственного интеллекта это всё ещё выглядит ужасно», — написал один из пользователей в комментариях.

Ранее Life.ru сообщал, что ушедшая из России американская компания Coca-Cola зарегистрировала в Роспатенте свой товарный знак. Теперь они смогут производить здесь свои безалкогольные напитки до 2035 года.