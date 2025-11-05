Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России

Данный товарный знак позволяет производить и продавать безалкогольные напитки. У американской компании будут исключительные права на этот бренд до 2035 года.

Напомним, что после начала СВО компания Coca-Cola свернула своё производство в России и её место заняли местные бренды и «переименованные» версии привычных напитков. Производство и дистрибуция были переданы дочерней компании «Мултон». При этом сама Coca-Cola уже регистрировала в России торговую марку — Creations. Под этим брендом планируют продавать газировку с необычными вкусами.