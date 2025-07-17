«Сделаем Америку снова здоровой»: Трамп заставил Coca-Cola изменить рецептуру и добавить новый ингредиент

Coca-Cola приняла решение о переходе на натуральный тростниковый сахар для напитков, предназначенных для рынка США. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Я вёл переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение в Coca-Cola», — написал Трамп на своей странице в соцсетях.

Как пишет Reuters, инициатива администрации Трампа «Сделаем Америку снова здоровой» перекликается с движением за здоровый образ жизни, которое активно продвигает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший. Это движение выступает за изменение рецептур продуктов и отказ от таких добавок, как искусственные красители.

Также издание отметило, что до сих пор американская Coca-Cola изготавливалась с использованием кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, в отличие от версий для других стран, где применяется тростниковый сахар.