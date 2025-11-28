Россия и США
28 ноября, 12:49

В Красноярске на два дня введут режим «чёрного неба»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_oleg

В Красноярске с вечера субботы, 29 ноября, вводится режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Он продлится до 19:00 понедельника, сообщила замминистра экологии края Юлия Гуменюк.

По прогнозам синоптиков, в эти дни воздушные массы практически не будут рассеивать примеси, поэтому предприятиям 1–3 категории предписано снизить выбросы. В регионе такое «чёрное небо» объявляют регулярно — это стандартный режим при застое загрязнений в атмосфере.

