«Газпром» зафиксировал рекорды отбора газа из подземных хранилищ в Европе

«Европа продолжает рекордными темпами отбирать газ из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 24, 25 и 26 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений», — говорится в публикации.

«Газпром» в третий раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Напомним, ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК собирается полностью запретить европейским странам закупки газа из России с 2027 года. Более того, по его словам, этот запрет будет действовать даже после того, как конфликт на Украине закончится.