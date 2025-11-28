«Газпром» зафиксировал рекорды отбора газа из подземных хранилищ в Европе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis
«Газпром» информирует о том, что Европа в ноябре осуществляет рекордные по объёму отборы газа из подземных хранилищ. Данная ситуация негативно сказывается на производительности ПХГ и может повлечь за собой риски для энергобезопасности в условиях низких температур.
«Европа продолжает рекордными темпами отбирать газ из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 24, 25 и 26 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений», — говорится в публикации.
По данным «Газпрома», к 26 ноября европейские газовые хранилища содержали 78,1 млрд куб. м активного газа. Это на 10,6 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Российский холдинг также отметил, что снижение запасов негативно сказывается на производительности хранилищ. В связи с приближением холодов, это может поставить под угрозу энергоснабжение потребителей.
Напомним, ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК собирается полностью запретить европейским странам закупки газа из России с 2027 года. Более того, по его словам, этот запрет будет действовать даже после того, как конфликт на Украине закончится.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.