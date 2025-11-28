Кабмин захотел ещё на год продлить параллельный импорт

В Госдуму поступил законопроект, предложенный правительством, который предусматривает продление действия схемы параллельного импорта на весь 2026 год. Эта информация подтверждается данными из парламентской базы.

Этот документ призван смягчить влияние недружественных действий иностранных государств и международных организаций, продлевая существующие меры поддержки. В частности, он предусматривает продление на 2026 год механизма параллельного импорта, что, по мнению авторов, обеспечит достаточное количество социально значимых товаров на российском рынке.

До конца 2025 года правительство получило полномочия определять, на какие товары (или группы товаров) не будут распространяться некоторые нормы Гражданского кодекса РФ, касающиеся защиты интеллектуальной собственности и товарных знаков, что позволяет осуществлять параллельный импорт.

Законопроект предоставляет правительству возможность и в 2026 году использовать специальные механизмы, введенные для поддержки российской экономики в условиях санкций. В частности, кабмин сможет регулировать вопросы оценки соответствия продукции, контроля и надзора, лицензирования, обращения лекарств и медицинских изделий, а также определять сроки вступления в силу нормативных актов, направленных на смягчение последствий санкций.

Закон о параллельном импорте, подписанный Владимиром Путиным 28 июня 2022 года, официально разрешил компаниям ввозить в страну ряд товаров без согласия их владельцев, производителей или дилеров. Это означает, что ранее считавшийся «серым» импорт теперь легален, и фирмы, занимающиеся им, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Список товаров, которые можно ввозить по этой схеме, весьма обширен и включает в себя всё – от автомобилей и техники до канцелярских принадлежностей.

Ранее Life.ru сообщал, что семь стран Евросоюза намереваются обложить российские товары пошлинами. При этом общий объём европейского импорта из России оценивается в 5,4 млрд евро. Идею поддержали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия.