Intel грозит потеря товарного знака в России

Процесс регистрации товарного знака Intel в Роспатенте близится к своему завершению, что ставит бренд на грань потери эксклюзивных прав. Об этом сообщает «Постньюс».

Если компания не продлит регистрацию товарного знака, то она рискует потерять исключительное право на использование своего названия на территории РФ. Это откроет двери для третьих лиц, которые смогут подать заявку на регистрацию схожего обозначения и начать производство продукции под брендом Intel, а также использовать его в рекламных целях, не спрашивая разрешения у первоначального правообладателя.

В то же время, Владимир Энтин, директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности, подчеркнул, что коммерческая привлекательность бренда определяется не только его официальной регистрацией, но и степенью его узнаваемости среди потребителей. Следовательно, даже при отсутствии продления регистрации, реализация оригинальной продукции и осуществление параллельного импорта будут возможны исключительно с согласия правообладателя.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал отставки генерального директора корпорации Intel Лип-Бу Тана, возглавившего компанию в 2025 году. Американский лидер заявил о «серьёзном конфликте интересов» и необходимости немедленного ухода главы корпорации.