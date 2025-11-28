В ОЭЗ «Алабуга» произошёл пожар на складе аккумуляторов

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане произошёл пожар на складе аккумуляторов. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ОЭЗ.

«Спасательные службы и руководство ОЭЗ на месте возгорания, делают всё возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Промышленно-производственная особая экономическая зона «Алабуга» находится в Елабужском районе Татарстана. Её территория составляет 3903,5 га. Зона обладает выгодным расположением вблизи ключевых промышленных центров: Елабуги (10 км), Набережных Челнов (25 км), Нижнекамска (40 км) и Казани (210 км). Единственным акционером управляющей компании Зоны является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.