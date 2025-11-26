В Иркутске ликвидируют крупный пожар на складе со стройматериалами

В Иркутске ликвидировано открытое горение в цехе по производству стеновых панелей, где ранее было зафиксировано возгорание на площади 3,5 тыс. кв. метров. По информации пресс-службы МЧС России, локализация пожара была объявлена ранее, а сейчас открытое горение устранено.

Пожар в Иркутске. Видео © VK/ ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщается, что в ликвидации огня принимали участие несколько пожарных подразделений, и на данный момент угроза распространения огня устранена.

