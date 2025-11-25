Россия и США
Регион
25 ноября, 16:07

Пожар охватил башню «Федерация» в Москве-Сити

Обложка © Life.ru

В деловом центре Москва-Сити офисные работы башни «Федерация» были эвакуированы из-за задымления. В помещениях сработала сирена, находящиеся внутри работники почувствовали запах гари.

Изначально задымление было замечено с 4 по 13 этаж. Людей выводили по лестницам. Как передаёт агентство «Москва», по предварительной информации, на минус первом этаже небоскрёба вспыхнуло масло во фритюрнице, что привело к небольшому возгоранию. Из общепита выведено 26 человек, огонь потушен до приезда пожарных силами работников кухни.

Ранее в ночь на 22 ноября на улице Донецкой в Москве произошёл крупный пожар, в результате которого полностью сгорели семь припаркованных автомобилей и два мотоцикла. По предварительной информации, возгорание началось с контейнера и быстро перекинулось на ближайший транспорт.

Татьяна Миссуми
