24 ноября, 19:43

В Москве потушили пожар на крупнейшем хлебокомбинате «Черёмушки»

Обложка © Life.ru

В Москве потушили пожар на крупнейшем хлебокомбинате «Черёмушки» на юго-западе столицы. Открытое пламя и сильное задымление были на третьем этаже здания, сообщили в городском управлении МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного производственного корпуса на улице Наметкина. На место выехали 31 сотрудник МЧС и девять единиц техники. Пожар был локализован, а вскоре ликвидирован. «Черёмушки» входят в число крупнейших хлебокомбинатов России, и благодаря оперативной работе пожарных угрозы жизни людей удалось избежать.

Пожар на юге Москвы испепелил семь автомобилей и два мотоцикла

Ранее Life.ru писал о пожаре на Шатурской ГРЭС, который тушили около 10 часов. Продолжаются работы по охлаждению и восстановлению. Для нормализации теплоснабжения округа привлекли дополнительные блочно-модульные котельные.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

