Пожар на Шатурской ГРЭС потушили спустя 10 часов, идёт охлаждение

Пожар на Шатурской ГРЭС полностью ликвидирован спустя 10 часов, в настоящее время проводятся работы по дотушиванию и охлаждению. Полная ликвидация последствий возгорания запланирована на 17:00. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ремонт Шатурской ГРЭС. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

Для восстановления теплоснабжения в округ направлены 20 блочно-модульных котельных. Приоритетными объектами для подключения стали учреждения здравоохранения и пансионат для пожилых людей. В настоящее время ведутся работы по подключению больницы, где задействованы 3 бригады МОС АВС и 6 бригад Мособлводоканала.

«Чтобы ускорить работы, направили 20 аварийных бригад из соседних округов. Параллельно готовим резерв: при необходимости обеспечим жителям обогреватели и дополнительные источники тепла», — сказал глава области.

Напомним, что за всю прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 75 украинских дронов. ВСУ устроили атаку на Шатурскую ГРЭС, из-за чего власти приняли решение перейти на резервные источники снабжения, пока специалисты не отремонтируют повреждённые участки.