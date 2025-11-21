Минэнерго Украины заявило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

Все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины получили серьёзные повреждения, что привело к значительному снижению их генерационных возможностей. Данное заявление сделали представители Министерства энергетики страны, подчеркнув, что существующие мощности теперь работают исключительно для покрытия внутренних потребностей.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались по всей территории Украины 10 октября, когда власти сообщили о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры. Хотя к 11 октября ситуацию удалось частично стабилизировать, уже с 13 числа вновь пришлось вводить аварийные графики ограничений. В ведомстве отметили, что потребности в электроэнергии остаются на прежнем уровне, тогда как производственные возможности энергосистемы существенно сократились.

«Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне. <...> Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве фиксируются масштабные перебои в электроснабжении, достигающие в среднем 14-16 часов в сутки. Сложившаяся ситуация объясняется несколькими факторами, включая неблагоприятные погодные условия. В туманную погоду солнечные электростанции работают в режиме крайне низкой эффективности.