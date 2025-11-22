Пожар на юге Москвы испепелил семь автомобилей и два мотоцикла

В ночь на 22 ноября на улице Донецкой в Москве произошёл крупный пожар, в результате которого полностью сгорели семь припаркованных автомобилей и два мотоцикла. По предварительной информации, возгорание началось с контейнера и быстро перекинулось на ближайший транспорт.

Пожар на парковке в Москве. Видео © Telegram / «РЕН ТВ | Новости»

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара устанавливаются, рассматривается, в том числе, версия поджога. Точный ущерб оценивают специалисты.

Потребовалось около часа для полной ликвидации открытого горения. В настоящее время территория оцеплена, проводится доследственная проверка.

