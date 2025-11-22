Россия и США
22 ноября, 08:35

Пожар на юге Москвы испепелил семь автомобилей и два мотоцикла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rico Loeb

В ночь на 22 ноября на улице Донецкой в Москве произошёл крупный пожар, в результате которого полностью сгорели семь припаркованных автомобилей и два мотоцикла. По предварительной информации, возгорание началось с контейнера и быстро перекинулось на ближайший транспорт.

Пожар на парковке в Москве. Видео © Telegram / «РЕН ТВ | Новости»

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара устанавливаются, рассматривается, в том числе, версия поджога. Точный ущерб оценивают специалисты.

Потребовалось около часа для полной ликвидации открытого горения. В настоящее время территория оцеплена, проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Сергиевом Посаде и попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошёл на проспекте Красной Армии, где 25-летний водитель Toyota, служащий патрульно-постовой службы, совершил наезд на женщину 1980 года рождения.

Мария Любицкая
