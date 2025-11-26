Россия и США
26 ноября, 12:55

Настоящий ад: В Гонконге мощнейший пожар поглотил несколько высоток, есть погибшие

В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК, есть погибшие

Обложка © X/ visegrad24



В Гонконге произошёл разрушительный пожар, который охватил четыре здания жилого комплекса Wang Fuk Court. В результате трагедии погибли 12 человек, включая одного пожарного, и минимум 16 получили травмы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Кадры пожара в Гонконге, где горит несколько многоэтажек. Видео © X/ cvetko35

Пожар начался в одном из зданий комплекса и быстро распространился, охватив бамбуковый каркас, который использовался в ходе реновации. Экстренные службы борются с огнём, однако многие люди дог сих пор остаются в ловушке. Часть жителей поднялась на крыши зданий, чтобы спастись от огня.

Ранее Life.ru сообщал, что пожар в японской префектуре Оита не могут потушить уже неделю. Он уничтожил десятки домов и лесные массивы. Огнеборцам удаётся сдерживать огонь, но полностью ликвидировать его пока не получается.

