В японской префектуре Оита уже неделю не могут потушить крупный пожар

В японской префектуре Оита уже неделю борются с пожаром, который уничтожил десятки домов и лесные массивы. Огнеборцам удаётся сдерживать огонь, но полностью ликвидировать его пока не получается, сообщили местные власти.

Сильный ветер и плотная застройка мешают тушению огня в Японии. Видео © Х / rosa_9900

По данным телеканала NHK, плотная застройка и сильный ветер стали главными факторами быстрого распространения пламени. В результате пожара на юго-западе Японии выгорело 170 строений, включая жилые дома, эвакуированы 108 человек. В первые дни пожара их было 175, а затем огонь перекинулся на лесной массив на горе по соседству, уточнили в администрации префектуры. Власти пообещали предоставить пострадавшим около 100 муниципальных квартир.

