Мощный пожар вспыхнул в нацпарке в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец»

В национальном парке Тонгариро, ставшем прототипом Мордора в культовой кинотрилогии «Властелин колец», уже более суток бушует крупный пожар. Огонь распространился на площадь свыше 2 тысяч гектаров, сообщили экстренные службы региона Манавату–Уонгануи. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на десятки метров.

Возгорание в нацпарке Тонгариро. Видео © X / geogeolite

«Это было похоже на адский пейзаж — добро пожаловать в Мордор, не иначе», — комментируют местные жители в социальных сетях.

С возгоранием борются пожарные и спасатели, однако ситуацию осложняют сильные порывы ветра. Из окрестной деревни эвакуируют 36 человек. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее в Кемеровской области вспыхнули крупные лесные пожары. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, горят также пустыри с сухой травой. Крупные очаги пожара фиксируют в Белове, Юрге и селе Каменка. Вблизи Юрги пламя успело охватить 23 тысячи квадратных метров.