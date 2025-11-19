Россия и США
19 ноября, 01:26

В крупном пожаре в Японии сгорели более 170 домов

Сильнейший пожар в городе Оита, Япония, уничтожил более 170 домов. Пламя вспыхнуло 18 ноября. Спасатели не могут остановить распространение огня на городские кварталы. Об этом сообщает NHK.

Пожар в Японии. Видео © X / Top_Disaster

«На данный момент огонь распространился на более чем 170 зданий, включая жилые дома», — указывают СМИ.

Пожар также охватил леса, прилегающие к Оите. По информации местных властей, один человек пропал без вести, а 175 жителей эвакуированы.

Правительство префектуры активировало Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий. Это позволяет государству покрывать расходы на содержание эвакуационных пунктов. Тушение огня продолжается.

Мощный пожар вспыхнул в нацпарке в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец»
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ сделала заявление о причинах мощного пожара на газопроводе под Омском. Оказалось, что возгорание произошло из-за ремонтных работ, проводившихся на наземном участке. Пламя быстро локализовали и никто не пострадал.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © X / Top_Disaster

Лия Мурадьян
