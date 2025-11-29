Россия и США
28 ноября, 21:43

В пригороде Казани произошло несколько взрывов

В окрестностях Казани было зафиксировано несколько взрывов. Очевидцы сообщают о мощных хлопках и ярком свечении в небе в районе села Осиново, сообщает SHOT.

Взрывы и вспышки в пригороде Казани. Видео © SHOT

Инцидент привёл к перебоям с электроснабжением в части населённого пункта. Предположительной причиной называют техническую неисправность на трансформаторе. На данный момент официальная информация о происшествии не поступала.

Обложка © SHOT

Никита Никонов
