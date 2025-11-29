В Киеве раздаются взрывы

В Киеве прогремела серия взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Одновременно с этим в городе и области была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты.

Нанесение ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре началось 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Армия РФ атакует объекты оборонно-промышленного комплекса, пункты военного управления и связи. При этом российские войска не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и жилым зданиям.