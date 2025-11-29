Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 23:24

В Киеве раздаются взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

В Киеве прогремела серия взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Одновременно с этим в городе и области была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты.

Нанесение ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре началось 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, устроенного украинскими спецслужбами. Армия РФ атакует объекты оборонно-промышленного комплекса, пункты военного управления и связи. При этом российские войска не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и жилым зданиям.

Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку
Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar