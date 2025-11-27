Южный окружной военный суд (ЮОВС) вынес суровый приговор в отношении восьми лиц, обвиняемых в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. Все фигуранты получили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку. Фото © Предоставлено Life.ru

Судья, оглашая вердикт, постановил признать подсудимых виновными и назначить им максимально возможное наказание, уточнив, что первые годы они будут отбывать в тюремном режиме. Стоит отметить, что ранее в ходе прений сторон именно такой срок наказания — пожизненное заключение — запрашивал государственный обвинитель.

Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалёку в легковом автомобиле.