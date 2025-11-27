Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 08:43

Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Южный окружной военный суд (ЮОВС) вынес суровый приговор в отношении восьми лиц, обвиняемых в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. Все фигуранты получили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку. Фото © Предоставлено Life.ru

Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку. Фото © Предоставлено Life.ru

Судья, оглашая вердикт, постановил признать подсудимых виновными и назначить им максимально возможное наказание, уточнив, что первые годы они будут отбывать в тюремном режиме. Стоит отметить, что ранее в ходе прений сторон именно такой срок наказания — пожизненное заключение — запрашивал государственный обвинитель.

СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года
СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалёку в легковом автомобиле.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • крымскиймост
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar