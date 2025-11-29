Аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за сообщения о бомбе

Угроза минирования привела к полной остановке работы международного аэропорта Филадельфии (штат Пенсильвания). По информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), воздушная гавань временно прекратила как вылеты, так и прилёты рейсов.

Ограничения, согласно заявлению FAA, будут действовать до 20:00 по местному времени (04:00 мск следующего дня). Подробности происшествия в настоящее время уточняются.