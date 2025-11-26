Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 12:57

Полиция Киева предупредила о возможном минировании ряда зданий в городе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Киевская полиция информирует о волне сообщений о минировании административных зданий в городе. Среди них оказался суд, где проходит слушание по делу детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, известного участием в наблюдении за окружением главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Есть информация о вероятном минировании ряда объектов в Киеве, в том числе и админзданий различных учреждений», — приводит слова ведомства издание «Интерфакс-Украина».

Магомедрасулов был арестован в июле 2025 года, когда власти Украины предприняли шаги к ограничению полномочий антикоррупционного ведомства.

НАБУ раскрыло детали скандального побега «кошелька Зеленского» с Украины
НАБУ раскрыло детали скандального побега «кошелька Зеленского» с Украины

Ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar