НАБУ раскрыло детали скандального побега «кошелька Зеленского» из Украины

Начато расследование обстоятельств выезда за пределы Украины бизнесмена Тимура Миндича, который является соратником Владимира Зеленского и подозревается в коррупционных схемах в энергетической сфере. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семён Кривонос.

По словам Кривоноса, выступившего на заседании временной следственной комиссии Рады, ведомством был обнаружен пограничный талон, по которому пропускали Миндича, с отметкой «к». В настоящее время НАБУ документирует, кто именно из пограничников поставил эту отметку, обеспечившую, по версии следствия, беспрепятственный и быстрый выезд бизнесмена за границу.

Ранее сообщалось, что Миндич, которого на Украине называют «кошельком» Владимира Зеленского, объявлен в розыск по трём статьям. В деле фигурируют обвинения в «легализации имущества, полученного преступным путём», «создании преступного сообщества» и «вмешательстве в деятельность госдеятелей».