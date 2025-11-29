Белый дом создал «Зал позора» для СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа открыла на сайте Белого дома виртуальный «Зал позора». В него попали издания и телеканалы, которых власть уличила в распространении фейков. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что таким образом Белый дом привлекает фейковые новости к ответственности «так, как никогда раньше».

В списке «нарушителей» значатся Washington Post, CNN, MSNBC и CBS News. Для последнего выделили отдельную «номинацию» — «медиапреступник недели» — вместе с Boston Globe и Independent. По версии администрации, эти СМИ искажают призывы Трампа к ответственности демократов.

Помимо основного списка, была создана расширенная таблица, куда внесли и других провинившихся. В ней оказались Wall Street Journal, New York Times, BBC, Associated Press и Politico. Их обвиняют в пристрастности, искажении контекста и халатности.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в медиасреде, где ее расценили как попытку давления на прессу.