Politico: Комик Зеленский остался без продюсера Ермака

Владимир Зеленский после ухода Андрея Ермака останется без своего «продюсера» накануне крайне напряжённых переговоров с Соединёнными Штатами, пишет Politico. В издании отмечают, что многие на Украине считали Ермака ключевой фигурой в правящем тандеме.

«Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящей дуополии, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль. Теперь Зеленский останется без своего продюсера, поскольку он готовится к напряжённым переговорам с США», — пишет издание.

Напомним, Ермак ушёл в отставку после обысков, проведённых Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Экс-чиновник подозревается в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем, который фигурирует в громком коррупционном скандале. По информации СМИ, в материалах дела Ермак может проходить под кодовым именем «Али-Баба». Расследование связано с операцией «Мидас» по раскрытию крупных злоупотреблений в энергетической отрасли. По версии НАБУ, участники схемы, среди которых называют Миндича, экс-министра юстиции Германа Галущенко и компанию «Энергоатом», могли отмыть не менее 100 миллионов долларов.