ЕС отлучили от обсуждения деталей переговоров по мирному плану США

Европейские страны оказались в стороне от ключевых переговоров по урегулированию в Украине. По данным Bloomberg, они отстранены от деталей и участвуют лишь в двусторонних обсуждениях, например, с США по гарантиям безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что американский план урегулирования в принципе может стать основой для мира. Однако РФ пока не участвует в предметных обсуждениях. Российский лидер предположил, что администрации США не удаётся добиться согласия Киева, так как Украина и её союзники всё ещё «мечтают о стратегическом поражении России».

Путин предупредил, что если Киев откажется от предложений, то события, подобные купянским, «будут неизбежно повторяться» на других участках фронта. При этом он подтвердил готовность России к переговорам. В Кремле отметили, что получили набросок американского плана и ожидают, когда США поделятся им по официальным каналам.

Согласно ранее распространённой СМИ информации, Соединённые Штаты сократили количество пунктов в своём мирном плане для Украины до 19. Ранее, на переговорах в Женеве, украинская сторона отказалась признавать потерю контроля над Донбассом и Крымом, а также сокращать численность своих вооружённых сил — условия, которые, предположительно, содержались в американских предложениях.