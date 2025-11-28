Россия и США
28 ноября, 14:59

США по просьбе европейцев убрали из плана Трампа пункты, касающиеся НАТО и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Соединённые Штаты заверили Европейский союз в том, что на предстоящих переговорах с Россией вопросы, касающиеся расширения НАТО или самого Североатлантического альянса, не будут подниматься. Информацию об этом озвучил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Нет причин вести эту дискуссию за пределами НАТО. Кроме того, есть конкретные вопросы для Евросоюза, и только ЕС может вести переговоры о санкциях, вступлении Украины в сообщество, а также о замороженных активах, потому что все это решения ЕС», — сказал он в интервью изданию Handelsblatt.

По словам Кошты, Вашингтон и Киев представили новый вариант мирного плана, из которого были убраны все положения, связанные с ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что план США по миру на Украине сократили до 19 пунктов. До переговоров в Женеве украинская сторона категорически отказывалась признавать потерю Донбасса и Крыма и урезать количество военных в своей армии, что, предположительно, было в американском плане.

Наталья Демьянова
