В США назвали новый вариант мирного плана из 19 пунктов оптимальным для Киева
Новый план из 19 пунктов по урегулированию украинского конфликта может оказаться наиболее реалистичным вариантом, доступным для Киева. Таким мнением поделился обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер.
В своей статье Деттмер анализирует вызовы, стоящие перед Украиной. Он предупреждает, что страна рискует ослабнуть как на поле боя, так и во внутренней политике. Автор подчёркивает, что ВСУ сейчас «в непростой ситуации» и уступают противнику в численности на фронте.
Журналист, помимо прочего, кратко затрагивает внутренние проблемы Украины, такие как коррупционный скандал с участием соратников Зеленского и нехватка финансирования. Он считает, что в свете этих трудностей, обновленный 19-пунктный план урегулирования конфликта представляет собой наиболее реалистичный и выгодный для Киева вариант. Автор также критикует западных союзников Киева за их недальновидную и непрагматичную политику на протяжении всего конфликта.
Ранее сообщалось, что план США по миру на Украине сократили до 19 пунктов. До переговоров в Женеве украинская сторона категорически отказывалась признавать потерю Донбасса и Крыма и урезать количество военных в своей армии, что, предположительно, было в американском плане.
