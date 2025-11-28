Новый план из 19 пунктов по урегулированию украинского конфликта может оказаться наиболее реалистичным вариантом, доступным для Киева. Таким мнением поделился обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер.

В своей статье Деттмер анализирует вызовы, стоящие перед Украиной. Он предупреждает, что страна рискует ослабнуть как на поле боя, так и во внутренней политике. Автор подчёркивает, что ВСУ сейчас «в непростой ситуации» и уступают противнику в численности на фронте.

Журналист, помимо прочего, кратко затрагивает внутренние проблемы Украины, такие как коррупционный скандал с участием соратников Зеленского и нехватка финансирования. Он считает, что в свете этих трудностей, обновленный 19-пунктный план урегулирования конфликта представляет собой наиболее реалистичный и выгодный для Киева вариант. Автор также критикует западных союзников Киева за их недальновидную и непрагматичную политику на протяжении всего конфликта.

Ранее сообщалось, что план США по миру на Украине сократили до 19 пунктов. До переговоров в Женеве украинская сторона категорически отказывалась признавать потерю Донбасса и Крыма и урезать количество военных в своей армии, что, предположительно, было в американском плане.