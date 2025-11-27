Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 11:05

На Украине рассказали о вычеркнутом из мирного плана Трампа пункте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

В ходе переговоров между Украиной и США в Женеве, посвящённых мирному плану Вашингтона, стороны договорились исключить положение об амнистии за военные преступления. Об этом заявила украинский посол в Соединённых Штатах Ольга Стефанишина.

«Было много спекуляций по вопросу амнистии, и я могу однозначно сказать, что он не входит в эти 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он чрезвычайно противоречив и касается вопроса справедливости. Было много разных неправильных толкований», — сказала она журналистам.

Дипломат отметила, что дальнейшее согласование пунктов плана по урегулированию кризиса будет проводиться с европейскими партнёрами.

Лукашенко уверен, что Зеленский подпишет мирный план Трампа
Лукашенко уверен, что Зеленский подпишет мирный план Трампа

Ранее в американской прессе заявили, что европейские политики намеренно вычёркивают из мирного плана Дональда Трампа ключевой тезис о нерасширении НАТО, тем самым блокируя любые реальные перспективы урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи называют такой шаг роковой ошибкой и проявлением цинизма: внешне он создаёт образ Европы как защитника украинского суверенитета, но на деле лишь продлевает войну.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • План Трампа
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar