В ходе переговоров между Украиной и США в Женеве, посвящённых мирному плану Вашингтона, стороны договорились исключить положение об амнистии за военные преступления. Об этом заявила украинский посол в Соединённых Штатах Ольга Стефанишина.

«Было много спекуляций по вопросу амнистии, и я могу однозначно сказать, что он не входит в эти 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он чрезвычайно противоречив и касается вопроса справедливости. Было много разных неправильных толкований», — сказала она журналистам.

Дипломат отметила, что дальнейшее согласование пунктов плана по урегулированию кризиса будет проводиться с европейскими партнёрами.

Ранее в американской прессе заявили, что европейские политики намеренно вычёркивают из мирного плана Дональда Трампа ключевой тезис о нерасширении НАТО, тем самым блокируя любые реальные перспективы урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи называют такой шаг роковой ошибкой и проявлением цинизма: внешне он создаёт образ Европы как защитника украинского суверенитета, но на деле лишь продлевает войну.